Premier League, il Manchester City in casa del Brentford LIVE alle 21

Si chiude la 23esima giornata di Premier League e scendono in campo i campioni in carica. Il Manchester City fa visita al Brentford in una sfida fondamentale per l'alta classifica: con una vittoria infatti Guardiola appaierebbe al secondo posto l'Arsenal. Ma non è tutto perché i Citizens hanno anche una partita in meno e, vincendola, scalerebbero un'altra posizione e mettendosi dietro anche il Liverpool. Calcio d'inizio alle 21.