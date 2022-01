Non solo coppe. In Inghilterra si è giocato il. Terza vittoria di fila per gli Hammers, firmata da una doppietta di Jarrod Bowen, grazie alla quale la squadra di Moyes supera l'Arsenal e sale a 37 punti piazzandosi al quarto posto. Ultimo in classifica, il Norwich affonda sempre di più e - senza considerare la vittoria in FA Cup col Charlton - totalizza la sesta sconfitta di fila in campionato. L'ultima vittoria? 20 novembre 2021.