Premier League, la corsa a tre per il titolo continua: i bookie dicono Liverpool, City a un passo, Arsenal tradito dal calendario

25 minuti fa



Nel turno infrasettimanale di Premier League non ha sbagliato nessuna delle tre pretendenti al titolo. L’Arsenal ha avuto la meglio sul Luton Town, il Manchester City ha spazzato via l’Aston Villa e il Liverpool ha superato lo Sheffield United. Ora, secondo i bookmaker, tra le tre squadre sono proprio gli uomini di Klopp i favoriti per la vittoria finale. L’allenatore tedesco sogna un epilogo da sogno per la sua esperienza ad Anfield, e il secondo titolo inglese sarebbe un traguardo storico: solo altri quattro sono riusciti a vincere più di un campionato col Liverpool. I Reds si giocano tra 2,17 e 2,20, mentre il City, a caccia del quarto titolo consecutivo, è offerto a 2,85. Terzo posto per l’Arsenal, tra 3,70 e 3,75. Tra le tre squadre, raccolte in tre punti di distacco totali, sono proprio i Gunners quelli con il calendario meno agevole: Brighton, Chelsea, Tottenham, Aston Villa e Manchester United ancora da affrontare. In Premier, però, non ci sono partite facili, e da qui alla fine non ci saranno scontri diretti. Tutto può ancora succedere.