ma con un messaggio di estrema importanza al suo interno. Un calciatore anonimo ha voluto porre una volta di più l'accento sulla, ma, non sentendosi sufficientemente tutelato, ha preferito mettere nero su bianco il tutto e mantenere la massima riservatezza: ""."Da bambino tutto quello che volevo era fare il calciatore. Alla fine ci sono riuscito, ma c'è qualcosa che mi rende diverso dalla maggior parte dei giocatori di Premier League.. È complicato. Passo la maggior parte del mio tempo con quei ragazzi e scendiamo in campo come una squadra. Ma qualcosa dentro di me, mi rende impossibile essere onesto con loro al riguardo. Spero un giorno di poterlo fare.Ho il terrore che dire la verità renda le cose ancora peggiori. E il mio cuore ogni tanto mi dice che dovrei fare coming-out, ma la testa mi dice 'perchè rischiare?'. La verità è che credo che il calcio non sia ancora pronto per i coming-out. Ci sono ancora troppi pregiudizi", recita la lettera.