Premier League, che lotta per la Champions: 5 squadre in 3 punti per 3 posti! Il calendario e gli scontri diretti

E' unainsolitamente definita in quella che è la sua classifica a sei giornate dal termine della stagione 2024/25. Quasi tutti i verdetti sono stati già emessi o sono molto vicini ad esserlo: ilsarà incoronato campione, l'chiuderà come spesso accade ultimamente al secondo posto. 13 i punti tra Reds e Gunners, mentre al terzo posto, sei lunghezze sotto gli uomini di Arteta, c'è il sorprendente, seppur reduce da due sconfitte di fila,Ecco, questi due ko hanno accorciato moltissimo la classifica nellaRicordiamo infatti che il campionato inglese anche quest'anno è uno dei due chegrazie al ranking stagionale, mentre l'altro sarà uno tra quello spagnolo (in vantaggio) e il nostro ( LEGGI QUI )., che, dopo la vittoria del Newcastle per 3-1 Manchester United che ha chiuso la giornata,

Vediamo di seguito la classifica attuale, quindi il calendario delle ultime sei giornate di tutte e cinque le squadre coinvolte:. Escludiamo da questa disamina Fulham e Brighton, che stazionano a sei punti di distanza dai Villans, lo stesso distacco che c'è tra il secondo e il terzo posto. In grassetto gli scontri diretti, in corsivo le partite attualmente in calendario in altre competizioni nazionali e internazionali.