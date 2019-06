Guardiola davanti a Pochettino e Klopp. La nuova classifica della Premier? Non proprio. In attesa del via ufficiale del campionato inglese, ecco la classifica dei manager più pagati. Guida l'ex Barcellona con 20 milioni, seguito dai tecnici di Tottenham e Liverpool. Sorpresa Lampard: il tecnico del Chelsea è solo ottavo.



1. Guardiola (Manchester City) - 20 milioni

2. Pochettino (Tottenham) - 8,5 milioni

3. Klopp (Liverpool) - 7,5 milioni

4. Solskjaer (Manchester United) - 7,5 milioni

5. Pellegrini (West Ham) - 7 milioni

6. Emery (Arsenal) - 6 milioni

7. Hasenhuttl (Southampton) - 6 milioni

8. Lampard (Chelsea) - 5,5 milioni

9. Rodgers (Leicester) - 5 milioni

10. Howe (Bournemouth) - 4 milioni