Frank Lampard è la quinta leggenda ad entrare nella Hall of Fame della Premier League. Dopo Alan Shearer, Thierry Henry, Eric Cantona e Roy Keane, oggi è toccato anche all’ex centrocampista del Chelsea, vincitore per tre volte del campionato (nel 2005, nel 2006 e nel 2010), oltre che di due Coppe di Lega, quattro FA Cup, due Community Shield, una Champions League (nel 2012), un’Europa League e una Coppa Intertoto. Con 177 gol (oltre a 102 assist), è il centrocampista più prolifico della storia della Premier League e il miglior marcatore nella storia del Chelsea.