Secondo derby consecutivo per il Tottenham, chiamato a riscattarsi dopo due sconfitte consecutive in Premier League. Per gli Hotspurs, dopo il ko con il Chelsea nel turno infrasettimanale, l’occasione arriva con la sfida contro l’Arsenal in programma domani. Un duello storicamente equilibrato, ma con il fattore campo che dà la spinta in più a Pochettino e i suoi: nelle partite giocate in casa contro i Gunners, il Tottenham è imbattuto dal 2015 e stavolta è favorito a 2,05 sul tabellone Snai. Sull’Arsenal pesa il rendimento degli ultimi tre mesi, durante i quali ha vinto solo una volta in trasferta: il blitz a Wembley pagherebbe 3,55, il primo pareggio dal 2016 è invece dato a 3,50. A sorpresa, riferisce Agipronews, il bilancio degli ultimi scontri diretti è nettamente sbilanciato sul No Goal: quattro dei cinque confronti più recenti si sono chiusi con una delle due squadre a zero reti, una possibilità stavolta offerta a 2,50. Il fattore derby, però, piazza in prima fila le opzioni "spettacolo", con Over e Goal favoriti a 1,57 e 1,47