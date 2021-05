Con il posticipo di ieri, vinto dal Burnley per 2-0 a Craven Cottage, è arrivato anche l’ultimo verdetto in zona retrocessione per la. Queste tre squadre, che non sono mai state veramente in lotta per la salvezza, hanno comunque messo in vetrina, di cui ora dovranno liberarsi e cheper i club di Premier League e non solo.Una delle cause della disastrosa seconda stagione in Premier League dello Sheffield Utd può essere trovata nell’infortunio del giocatore chiave della rosa,, che è stato lontano dal campo dal 20 dicembre al 2 maggio. Ilera arrivato lo scorso gennaio dalper 23 milioni di euro, cifra che aveva permesso agli inglesi di battere la. In solo due mezze stagioni nello Yorkshire si è imposto come uno dei migliori mediani del campionato ed ora è nel mirino delle big:, che lo ha individuato come ideale sostituto di Wijnaldum,, che lo vuole come vice-Rodri, se partirà Fernandinho. Secondo Tuttosport piace anche a. Ha unaproibitiva per le italiane,, ma, a meno che qualcuno non la paghi per intero,Il principale problema per ildi Sam Allardyce è stato la difesa:, nonostante le ottime prestazioni di. Il, da poco nel giro della nazionale, si è imposto quest’anno come, con una. Piace molto al, che sta cercando un portiere titolare, ma anche a, a Manchester si giocherebbe il posto con il giovane Henderson, nel Nord di Londra con l'esperto Lloris. Secondo il Manchester Evening costadi euro.Il Fulham, club storico del sud di Londra, negli ultimi anni è diventato la più classica delle squadre ascensore, che fanno su e giù fra Premier e Championship, nonostante i tanti milioni investiti ogni volta., dadel PSG adel Chelsea. Fra questi c’è anche, che i Cottagers avrebbero la possibilità di riscattare per. Probabilmente, però, il terzino nigerianodove potrebbe avere una seconda occasione o essere ceduto nuovamente: molto dipenderà da chi saranno il DS e l’allenatore a luglio. I due pezzi pregati della rosa sono inveceed André Zambo-Anguissa. Ilè il principale motivo per cui il Fulham ha subito solo 47 reti (meglio solo Aston Villa e Brighton nella seconda metà della classifica). Anche lui è in prestito e, ma potrebbe lasciare l’Inghilterra solo provvisoriamente: piace infatti aChi invece è di proprietà del Fulham è. Ilera arrivato nel 2018 dal Marsiglia per 25 milioni e, non avendo accettato di scendere in Championship, era stato girato in prestito al Villarreal. Quest’anno è ritornato in Premier e si è preso il posto da titolare grazie alla sua, ma anche ad una, che gli ha permesso di fornire 3 assist ai suoi compagni.e infatti è uno dei giocatori, insieme a Berge, nella lista di Maldini e Massara per quel ruolo, sempre. In Premier piace all’di Ancelotti, ma anche ilsi è interessato a lui come vice-Casemiro.