Prosegue il 25esimo turno della Premier League e in attesa del big match tra Man City e Arsenal (17.30) e del Liverpool (lunedì alle 21 contro il West Ham), tocca al Manchester United scendere in campo in questa domenica: alle 15.05 i Red Devils di Solskjaer (ancora imbattuto) vogliono tornare alla vittoria dopo il pareggio contro il Burnley e vanno sul campo del Leicester, a secco di successi da tre giornate. Una vittoria permetterebbe allo United di scavalcare momentaneamente l'Arsenal al 5° posto in classifica.