Riecco in campo la Premier League. Dopo l'antipasto di ieri, dove ha spiccato la vendetta del Manchester City ai danni del Tottenham, prosegue, nella domenica di Pasqua, il campionato inglese. Si inizia alle 14.30 con la sfida tra Everton e Manchester United: i Toffees non hanno più nulla da chiedere a questo campionato, discorso diverso per i Red Devils, a meno 2 dal quarto posto che vorrebbe dire Champions League. La squadra di Solskjaer, però, arriva da due sconfitte nelle ultime 4 partite.



ALLE 17 - Si prosegue poi alle 17, con l’Arsenal, che ha appena eliminato il Napoli dall’Europa League, in attesa del Crystal Palace; e col Liverpool, che va a Cardiff, pronto a rispondere al Manchester City capolista.