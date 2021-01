Lanon si ferma mai. E il primo giorno dell'anno alza il sipario sulla diciassettesima giornata: si parte alleda Liverpool, dove a Goodison Park l'di Carlo Ancelotti ospita il. Toffees terzi in classifica insieme al Leicester (29 punti), ma con una gara in meno: in caso di successo, Calwert-Lewin e compagni salirebbero a -1 dalla capolista Liverpool, impegnata lunedì sul campo del Southampton. Gli Hammers, invece, occupano la decima posizione a quota 23 e sono reduci da due pareggi consecutivi.Alle, invece, è il turno del: dopo l'1-0 nel finale con il Wolverhampton, i Red Devils ricevono ad Old Trafford la sorpresache arriva dal pari con il Chelsea. Padroni di casa con la ghiotta occasione di agganciare il Liverpool in classifica, Villains in piena lotta per la zona Champions.