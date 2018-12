Dopo le partite di ieri, sono quattro le sfide di Premier League in programma oggi. Alle 13.00 scende in campo il Chelsea di Maurizio Sarri, che gioca in trasferta contro il Crystal Palace. I Blues sono quarti in classifica a 40 punti, a quattro lunghezze di distanza dal Manchester City.



Alle 15.15 il Burnley ospita il West Ham e il Manchester City gioca sul campo del Southampton. La squadra di Guardiola è terza in classifica a 44 punti, ma è reduce da due sconfitte consecutive contro Leicester e Crystal Palace.



Alle 17.30 il Manchester United ospita il Bournemouth: la squadra di Solskjaer, reduce da due vittorie consecutive, ospita il Bournemouth. I Red Devils sono a sei punti dal quinto posto occupato dall’Arsenal.