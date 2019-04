Dopo l'anticipo del Liverpool di venerdì e le gare di ieri, termina oggi con tre partite la 31esima giornata di Premier League, decisiva in ottica titolo, coppe europee e salvezza: alle 13 l'Arsenal di Emery, giustiziere del Napoli di Ancelotti in Europa League ma reduce da due clamorose sconfitte di fila contro Crystal Palace e Wolverhampton che ne hanno incredibilmente complicato il percorso Champions, deve approfittare del big match del pomeriggio a Old Trafford tra Manhcester United e Chelsea per riportarsi al quarto posto e salire a meno uno dal Tottenham terzo, nell'impegno dell'Emirates contro il Leicester di Rodgers, che non vince da due gare ed è ormai a sei punti dal settimo posto. Alle 15.05 match fondamentale in ottica titolo e salvezza: il Manchester City di Guardiola, dopo la vittoria nel derby, deve risuperare il Liverpool al primo posto della classifica, distante due lunghezze, centrando la trentesima vittoria stagionale e portandosi a due giornate dal titolo, ma per farlo deve vincere a Burnley, contro la squadra di Dyche che è in serie positiva da quattro turni e ormai salva. Chiude alle 17.30 il big match di Old Trafford.