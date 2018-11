Nel giorno del derby di Manchester fra United e City (in programma alle 17.30) si chiude con altre tre gare il programma della 12esima giornata di Premier League.



Alle 13, dopo il pareggio ottenuto contro l'Arsenal nell'ultima giornata, il Liverpool prova a riportarsi in vetta al torneo da imbattuta ospitando ad Anfield un Fulham in crisi nera di risultati e con 5 sconfitte su 5 nelle ultime 5 gare.



Anche il Chelsea di Maurizio Sarri è imbattuto in Premier e dalla seconda piazza (a pari merito con il Liverpool) alle 15.15 proverà lo scatto verso il vertice ospitando a Stanford Bridge l'Everton che sta attraversando un periodo estremamente positivo (4 vittorie in 5 gare) e ha lanciato la rincorsa a un piazzamento europeo.



In contemporanea con il derby di Manchester alle 17.30 scende in campo anche l'Arsenal che proverà a scrollarsi di dosso i due pareggi nelle ultime due gare che hanno bloccato a -6 la rincorsa alla vetta. All'Emirates arriva il Wolverhampton che, dopo un inizio estremamente positivo, è incappato in 3 pesanti ko nelle ultime 3 giornate.