Prosegue il programma della 1ª giornata di Premier League, aperta ieri dalla vittoria dell'Arsenal sul Crystal Palace, con altre sei partite in programma in questo sabato. Alle 13.30 il Liverpool inizia la sua rincorsa al titolo e lo fa contro una neopromossa: la squadra di Klopp fa visita al Fulham.



Alle 16 quattro incontri: il Tottenham di Conte inizia il suo cammino contro il Southampton, il Leeds ospita il Wolverhampton mentre le altre due neopromosse, Bournemouth e Nottingham Forest, affrontano rispettivamente Aston Villa e Newcastle.



Alle 18.30, tocca al Chelsea: i Blues di Tuchel si presentano in casa dell'Everton.