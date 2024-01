LIVE Premier League: alle 20.30 l'Arsenal, poi il Brighton e Aston Villa-Newcastle

Redazione CM

Al via la 22ª giornata di Premier League, con cinque incontri in programma in questo martedì sera. Alle 20.30 l'Arsenal fa visita al Nottingham Forest, con l'obiettivo di lanciare un segnale a Liverpool e Manchester City.



Alle 20.45 altre due gare: il Brighton di Roberto De Zerbi è impegnato sul campo del Luton Town e va a caccia di punti per l'Europa, scontro importante per la salvezza tra Fulham ed Everton.



Alle 21 la lotta salvezza è ancora protagonista in Crystal Palace-Sheffield United, chiude il programma alle 21.15 la sfida tra Aston Villa, 4° in classifica, e Newcastle, reduce da quattro sconfitte consecutive in Premier.