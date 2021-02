(calcio d'inizio alle ore 13.30) è l'anticipo che apre la 23esima giornata di campionato nellainglese. I Gunners si presentano a questa sfida a metà classifica con un punto in meno dei padroni di casa, nonostante due partite giocate in più. Oltre all'infortunato Tierney,Alle 16 il Newcastle gioca in casa col Southampton, reduce dai 9 gol presi a Old Trafford, in contemporanea con Burnley-Brighton.Poi alle 18.30 il West Ham diè impegnato sul campo del Fulham.In serata alle ore 21 l'Everton difa visita al Manchester United che, vincendo, aggancerebbe in testa alla classifica il City di Guardiola almeno per una notte.ma tutti i riflettori sono puntati sul big matcht tra i campioni in carica dele ilprimo in classifica. Poi lunedì si chiude col posticipo tra il Leeds die il Crystal Palace di