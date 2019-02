Si apre oggi la 28esima giornata di Premier League con quattro anticipi. Alle 20.45 sono tre le partite in programma: il Cardiff, 17esimo in classifica, ospita l’Everton, undicesimo. Il fanalino di coda Huddersfield ospita il Wolverhampton, ottavo con 40 punti. Il Leicester, dodicesimo in classifica, attende il Brighton, 16esimo con 27 punti. Alle 21 giocano invece Newcastle (15esimo) e Burnley (14esimo).