Dopo le partite di ieri e in attesa del Monday Night tra West Ham e Arsenal, continua oggi con quattro partite la 16esima giornata di Premier League: alle 15 tre gare, con la sorpresa Leicester che, secondo in classifica dietro al Liverpool e reduce da sette vittorie di fila, va sul campo dell'Aston Villa, che non vince da due gare ed ha solo un punto in più della zona retrocessione. Il Newcastle, in risalita, vuole dare continuità e portarsi nella zona alta della classifica nella sfida casalinga contro il pericolante Southampton, reduce però da due vittorie di fila. Lo Sheffield United invece vuole tornare alla vittoria dopo quattro gare (tre pari e un ko), nel match di Norwich, penultimo e reduce da due ko di fila. Chiude alle 17.30 Brighton-Wolves: i Lupi di Cutrone, che non perdono da settembre e sono quinti in classifica, vanno sul campo del Brighton, in risalita.