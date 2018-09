West Ham-Manchester United (calcio d'inizio alle ore 13.30) apre la 7a giornata di campionato nella Premier League inglese. Altra delusione per Mourinho, che, dopo l'eliminazione dalla Coppa di Lega per mano del Derby County, incassa la terza sconfitta in campionato, affondato dai gol di Felipe Anderson (gol di tacco su assist di Zabaleta), Yarmolenko (decisiva la deviazione di Lindelof) e Arnautovic. Inutile la magia di tacco di Rashford.



Alle ore 16 i campioni in carica del Manchester City ospitano il Brighton. Turni casalinghi anche per Arsenal ed Everton rispettivamente contro Watford e Fulham. Il Tottenham è impegnato sul campo dell'Huddersfield, mentre il Newcastle di Benitez riceve il Leicester. Completa il quadro la sfida tra Wolverhampton e Southampton.



Poi alle 18.30 c'è il big match tra il Chelsea di Sarri e il Liverpool di Klopp, a punteggio pieno ma a caccia della rivincita dopo il ko infrasettimanale in coppa.