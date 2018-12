Turno infrasettimanale per la 15esima giornata di Premier League e, in questo martedì, si giocano quattro partite. Alle 20.45 il Bournemouth prova a battere l'Huddersfield per volare al sesto posto, mentre il Brighton ospita il Crystal Palace. Punti salvezza in palio in West Ham-Cardiff.



Alle 21 il piatto forte della serata: in casa di un Watford in crisi di risultati, il Manchester City di Guardiola vuole proseguire la propria marcia per allungare sul Liverpool secondo in classifica.