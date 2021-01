Prosegue la, aperta ieri dagli anticipi Everton-West Ham e Manchester United-Aston Villa. Si parte, con ildi Mourinho che non ha giocato l'ultimo turno per i troppi casi Covid al Fulham: gli Spurs vanno a caccia di tre punti per agganciare l'Everton e ospitano ildi Bielsa, reduce dalla manita al West Bromwich., poi, sfida chiave per la parte bassa della classifica: ilvuole allungare ulteriormente sulla zona retrocessione e affronta lo, ultimo a soli due punti e ancora a caccia del primo successo in questo campionato.A caccia di punti salvezza anche il, cheospita unche non vince da tre giornate.Chiude il programma del sabatol'di Arteta, che sul campo delcerca il terzo successo consecutivo per risalire la classifica.