Alle 13.30 parte la sedicesima giornata di Premier League, subito in campo dopo il turno infrasettimanale. Si parte con il Liverpool, avversario in Champions League del Napoli, che dopo la vittoria per 3-1, in rimonta, sul Burnley, affronta il Bournemouth: per qualche ora, in caso di vittoria, può essere primo in classifica.



Alle 16, poi, 5 match: l'Arsenal affronta l'Huddersfield e vuole mettere pressione al Chelsea per la corsa alla Champions, il Burnley attende il Brighton, il Cardiff sfida il Southampton, il Westh Ham ospita il Crystal Palace e il Manchester United di José Mourinho attende il Fulham dell'ex nemico Ranieri.



Alel 18.30 il big match di giornata: Chelsea-Manchester City, Sarri contro Guardiola. Infine, alle 20.45, il Tottenham terzo in classifica affronta il Leicester al King Power Stadium.