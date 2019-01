Riparte la Premier League, in campo la 23esima giornata. Si apre il turno con il consueto match delle 13.30, con il Leicester, ottavo, impegnato al Molineux, contro un Wolverhampton che in casa corre a un'altra velocità. Alle 16 il Manchester United cerca la sesta vittoria consecutiva dell'era Solskjaer, contro un Brighton a caccia di punti salvezza. La salvezza è al centro dei pensieri anche di Newcastle e Cardiff, terzultima contro quartultima, lassù, in cima alla classifica, c'è il Liverpool, che attende ad Anfield il Crystal Palace. A caccia di punti Europa il West Ham, in casa del Bournemouth, e l'Everton, impegnato al St Mary contro il Southampton. Alle 18.30 c'è Arsenal-Chelsea, domani in campo Tottenham e Manchester City.