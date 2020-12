Si conclude oggi la, con quattro incontri in programma in questa domenica. Si partecon: la squadra di Bielsa si rialza dopo il 6-2 subito dal Manchester United, decide il rigore di Bamford nel primo tempo.Si proseguecon ilin lotta per l'Europa che ospita il, quartultimo a +1 sul Fulham.Fari puntatisu Anfield: ildi Klopp ha l'occasione di allungare in vetta dopo il pareggio del Leicester e affronta ilpenultimo. I Reds danno la caccia alla terza vittoria consecutiva, sarebbe l'undicesimo risultato utile di fila in questa Premier.Chiudeuna sfida in salsa portoghese, ildi Espirito Santo ospita ildi Mourinho: i padroni di casa arrivano dalla sconfitta con il Burnley, mentre, pareggio con il Crystal Palace e sconfitte contro Liverpool e Leicester, un tris di risultati che ha fatto crollare il Tottenham dalla lotta per la vetta della classifica all'ottavo posto.