Santo Stefano uguale Boxing Day, e Boxing Day, in Inghilterra, fa da sempre rima con Premier League. Il calcio inglese scende in campo durante le feste ed è pronto ad offrire una giornata ricca di contenuto e contenuti.



Si parte alle 13.30, con il Tottenham di Josè Mourinho che va sotto 1-0 contro il Brighton allo Stadium, ma rimonta 2-1 nella ripresa grazie a Kane e Dele Alli e central la sesta vittoria in nove gare e rilancia la propria corsa a un piazzamento europeo.



Sei gare in programma alle 16.00: fari puntati su Goodison Park, dove Carlo Ancelotti debutta da tecnico dell'Everton: a Liverpool arriva il Burnley, che precede i padroni di casa di 5 punti in classifica. In contemporanea, a Stamford Bridge, il Southampton è ospite del Chelsea: Lampard cerca tre punti che significherebbero momentaneo -3 sul Manchester City, impegnato domani sul campo dei Wolves. Vuole continuare la sua corsa lo Sheffield United, quinto a -4 dai Blues e in piena lotta per l'Europa: gli uomini di Wilder, reduci da tre vittorie consecutive, ricevono il Watford. Debutto in panchina anche per Arteta, di scena con il suo Arsenal sul campo del Bournemouth. A chiudere il programma delle 16 sono Crystal Palace-West Ham e la sfida salvezza Aston Villa-Norwich.



Alle 18.30, invece, è il turno del Manchester United: i Red Devils ospitano a Old Trafford il Newcastle. Entrambe le squadre, appaiate a 25 punti, cercano punti per la zona europea.



Chiude, alle 21.00, il big-match di giornata: il Liverpool, neo Campione del Mondo, va a Leicester per sfidare Vardy e compagni. Duello ai vertici della Premier, con i Reds che guidano a +10 sulle Foxes.