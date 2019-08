Dopo i primi due giorni di Premier, che hanno visto brillare le big con i successi di Liverpool, Manchester City e Tottenham, tocca all'Arsenal scendere in campo per rispondere. I Gunners saranno impegnati alle 15 sul campo del Newcastle in una sfida dal grande fascino, nella quale gli uomini di Emery dovranno lanciare un segnale al campionato dopo la grande campagna acquisti estiva culminata con gli acquisti di Pépé e David Luiz. In campo alle 15 anche il Wolverhampton di Cutrone, che scenderà in campo sul campo del Leicester. Sfida tra due realtà in forte ascesa che potranno combattere tutta la stagione per conquistare un biglietto per l'Europa.