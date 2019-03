Ultimi due appuntamenti del 31esimo turno di Premier League con due partite chiave per corsa al titolo e Champions League. Alle 15.15 tocca al Liverpool: reduci dall'impresa in Champions contro il Bayern, i Reds di Klopp vanno sul campo del Fulham penultimo per scavalcare momentaneamente il Manchester City in vetta alla classifica.



Alle 17.30 poi è il turno di Sarri: l'Everton, a metà classifica, ospita il Chelsea che cerca un successo che permetterebbe di agganciare l'Arsenal al quarto posto a quota 60 punti.