Continua oggi il programma della, che nella giornata di ieri ha visto il tonfo casalingo del City contro il Leeds e le vittorie di Liverpool e Chelsea su Aston Villa e Crystal Palace.Ad aprire le danze della domenica è l'incrocio tradelle 13: sfida salvezza tra le due squadre, distanti 4 punti in classifica.Allespazio invece alla corsa Champions, con un interessantissimo: Hammers quinti insieme al Liverpool a quota 52, Foxes al terzo posto a 56.Alle, invece, riflettori accesi sul big-match di giornata: al New White Hart Lane, ilospita il. Spurs settimi a 49 punti e con il Liverpool nel mirino, Red Devils secondi a -14 dal City capolista ma con due partite in meno.Alle, infine, tocca all'di Arteta, fermo all'undicesimo posto e senza vittorie da due turni. Gunners di scena sul campo delloultimo in classifica e a un passo dalla retrocessione.