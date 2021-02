Si apre oggi la 22esima giornata di, con 4 partite. Si inizia alle 19, con lo, reduce dalla vittoria in casa dele dal ko di misura col City, che attende il, fresco di arrivo di, e con la sfida affascinante tra: i Gunners sono in serie positiva, con 3 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 5, i, invece, sono in crisi, con 3 ko e 2 pareggi sempre nelle ultime 5.Alle 21, poi,: i Red Devils ne hanno vinta solo una nelle ultime 4, i Saints, invece, dopo un periodo positivo, hanno perso tutte le ultime 3.