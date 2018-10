Dopo il big match delle 13.30 tra Chelsea e Manchester United, prosegue nel pomeriggio la nona giornata di Premier League. Sei le gare in programma alle 16, tra cui spicca Manchester City-Burnley, con la squadra di Guardiola - che ritrova Kevin de Bruyne - che proverà ad allungare in testa alla classifica. Il Tottenham è impegnato in uno dei tanti derby di Londra sul campo del West Ham, mentre il Bournemouth, una delle rivelazioni di questo avvio di stagione, riceve la visita del Southampton, in crisi nera e reduce da tre sconfitte consecutive. Scontro diretto tra Wolverhampton e Watford, mentre in fondo alla classifica sono in gioco punti importanti in Cardiff-Fulham e Newcastle-Brighton.



Alle 18.30, poi, è il turno del Liverpool di Jurgen Klopp, terza squadra in vetta alla classifica prima di questo turno, che sarà impegnato sul campo di un Huddersfield in piena lotta salvezza.