Premier League LIVE: alle 15 Manchester United, Tottenham e Newcastle, poi Chelsea-Liverpool

La 35esima giornata di Premier League prosegue oggi con altre quattro partite. Si parte alle 15 con Brentford-Manchester United e West Ham-Tottenham: Red Devils e Spurs giocano due partite in trasferta a quattro giorni dal ritorno delle semifinali di Europa League, che potrebbero portare a una finale tutta inglese della seconda competizione continentale per club. Alla stessa ora si gioca anche Brighton-Newcastle, con i Magpies a caccia di punti importanti per la qualificazione alla prossima Champions League. Infine, la domenica del massimo campionato inglese si chiude con una sfida classica: il Liverpool neocampione d'Inghilterra fa visita al Chelsea, in piena lotta per un posto nella prossima Champions League.