Dopo le gare di venerdì e di ieri, termina oggi con tre partite la 12esima giornata di Premier League: aprono alle 15 due sfide, con il deludente Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer che, dopo una vittoria nelle ultime sei di campionato e il provvisorio 14esimo posto a cinque punti dalla zona retrocessione, riceve a Old Trafford un Brighton in ottima forma, reduce da due vittorie di fila e ottavo in classifica; alle stessa ora in campo un'altra delusione di stagione fino a questo momento, il Wolverhampton di Patrick Cutrone che, reduce da tre pari di fila, vuole risalire in classifica nel match casalingo contro l'Aston Villa, che arriva da due ko consecutivi ed è a soli tre punti dalla zona rossa. Chiude alle 17.30 il big match di giornata e di stagione: ad Anfield di fronte Liverpool e Manchester City.