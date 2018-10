Dopo i tre giorni dedicati a Champions ed Europa League, torna in campo la Premier. Il lungo weekend dell'ottava giornata si apre questa sera, con la sfida delle 21 tra Brighton e West Ham. I padroni di casa arrivano da due sconfitte e hanno bisogno di punti per allontanarsi dagli ultimi posti della classifica. Momento positivo invece per gli Hammers, che hanno raccolto due vittorie e un pareggio nelle ultime tre uscite.