Si parte subito alle 13.30 con ildi Pep Guardiola, chiamato a tornare immediatamente al successo – dopo il pareggio nel derby con lo United – per alimentare le speranze di giocare la prossima Champions League (dove l’Inghilterra avrà cinque squadre coinvolte). Sfida a unin ottima forma e che vuole rientrare in gioco per la zona Europa.Si prosegue con tre sfide alle 16:, due squadre con obiettivi diversi, ma accomunate da una striscia negativa di risultati (specialmente le Foxes).con il Forest che vuole consolidare il posto Champions e, con i Villans pronti a continuare la caccia alle prime cinque posizioni.

Si chiude alle 18.30 con, con i Gunners che proveranno a sognare la rimonta al Liverpool.