Dopo la vittoria del Leicester per 9-0 contro il Southampton, torna in campo alle 13.30 la Premier League, con i campioni in carica del Manchester City, che ne fanno 3 all'Aston Villa: Sterling, David Silva e Gundogan gli autori delle reti dei Citizens, che si riprendono il secondo posto, occupato, per una notte, dalle Foxes.



Alle 16, poi, altre tre partite: l'Everton di Kean va in casa del Brighton, il Watford di Deulofeu ultimo in classifica attende il Bornemouth, il West Ham di Lanzini aspetta lo Sheffield. Infine, chiude il programma di giornata il Chelsea, quarto in classifica reduce dal colpaccio all'Amsterdam Arena con l'Ajax in Champions, che va al Turf Moor alla ricerca della quarta vittoria consecutiva.