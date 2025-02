AFP via Getty Images

Premier League, LIVE dalle 13.30: subito Arsenal a Leicester. Si prosegue con l'Aston Villa e Manchester City-Newcastle

Gabriele Stragapede

39 minuti fa



Grande giornata di calcio internazionale, con la Premier League che va in scena con la 25a giornata di campionato.



Si parte subito con l’Arsenal di Mikel Arteta che, alle ore 13.30, se la vedrà con il Leicester. Match fondamentale per i Gunners per provare a diminuire lo svantaggio dalla vetta occupata dal Liverpool. Dall’altra parte, le Foxes vanno alla caccia di punti salvezza.



Alle 16, ben cinque match in programma, tra cui spicca il big match fra Manchester City e Newcastle, sfida importante per la risalita verso la zona Champions League.



Chiudono il programma Aston Villa-Ispwich, Fulham-Nottingham Forest, Southampton-Bournemouth, West Ham-Brentford e, alle 18.30, Crystal Palace-Everton.