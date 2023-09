Al via la 6ª giornata di Premier League, con cinque incontri in programma in questo sabato. Tre di questi si giocano alle 16: il Manchester City di Guardiola, primo a punteggio pieno, vuole continuare la sua cavalcata e ospita il Nottingham Forest. Allo stesso orario scontro a metà classifica tra Crystal Palace e Fulham mentre nella parte bassa il Luton Town cerca i primi punti del campionato contro il Wolverhampton.



Alle 18.30 tocca all'Everton, fermo a un solo punto: i Toffees fanno visita al Brentford.



Alle 21 infine il Manchester United: i Red Devils sono reduci da tre sconfitte consecutive tra Premier (Arsenal e Brighton) e Champions League (Bayern Monaco) e provano a rialzarsi sul campo del Burnley.