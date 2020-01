E’ il primo dell’anno e, mentre il mondo del calcio si riposa, la Premier League continua a giocare. Si parte alle 13.30 con una doppia sfida: il Burnley attende l’Aston Villa, mentre il Chelsea, reduce dalla vittoria in rimonta sull’Arsenal, va all’Amex Stadium, tana del Brighton. I Blues sono al quarto posto in classifica, a meno 20 dal Liverpool capolista, con 4 punti in più del Manchester United quinto.





ALLE 16 - Alle 16, poi, altre tre partite: il Leicester sempre più secondo in classifica va a fare visita al Newcastle, reduce da 2 ko consecutivi; il Watford penultimo ospita il Wolverhampton in piena zona Europa, con due ex Milan pronti a ritrovarsi: Deulofeu e Cutrone; infine, il Tottenham di Mourinho, ora sesto in classifica e a meno 5 dalla zona Champions, se la vedrà con il Southampton.





ALLE 18.30 - Altri tre match alle 18.30: il Norwich ospita il Crystal Palace, il West Ham attende il Bournemouth e il Manchester City aspetta l’Everton. Sfida affascinante quella tra Citizens e Toffees, con Pep Guardiola che sfida Carlo Ancelotti: l’italiano ha rigenerato il club di Liverpool, che ha vinto entrambe le partite con l’ex Napoli alla guida. Infine, alle 21, il big match di giornata: Arsenal-Manchester United. Arteta è alla ricerca della prima vittoria sulla panchina dei Gunners, Solskjaer, invece, vuole la terza consecutiva.