Comincia oggi il lungo weekend della decima giornata di Premier League. Cinque gare in programma alle 16: ad Anfield scende in campo il Liverpool, una delle due capoliste, che se la vede col Cardiff terzultimo e alla ricerca di punti per allontanare la zona retrocessione. Il Bournemouth prova ad avvicinare la zona europea in casa del Fulham, stesso obiettivo per il Watford che riceve l'Huddersfield. A metà classifica si affrontano Brighton e Wolverhampton, mentre sono in palio punti importanti per la salvezza in Southampton-Newcastle. Chiude il programma di giornata Leicester-West Ham delle 18.30.