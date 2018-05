Scende in campo la Premier League e alle 20.45 tocca ad Antonio Conte: nel recupero della 35esima il Chelsea, in piena corsa Champions League, non va oltre oltre l'1-1 a Stamford Bridge contro l'Huddersfield che trova l'aritmetica salvezza. Per la terza volta nella storia della Premier League, le tre neopromosse riescono a conquistare la permanenza nella categoria. Dopo la rete di Depoitre, i Blues trovano il pari con Marcos Alonso. Il Chelsea fallisce l'aggancio al Liverpool: ora per la Champions si fa dura.



Recuperi anche per la 31esima giornata. Alle 20.45 il Leicester rifila un netto 3-1 in casa all'Arsenal. In gol Vardy e Mahrez, mentre nella formazione di Wenger espulso Mavropanos. Record negativo per i Gunners, che raggiungono per la prima volta nella storia quota 51 reti subite. Alle 21 due partite: il Manchester City campione supera 3-1 il Brighton, mentre basta una rete di Kane al Tottenham per battere il Newcastle. Doppio record per gli uomini di Guardiola: il City conquista la 31esima vittoria e sale a 105 gol realizzati in una stagione di Premier League.