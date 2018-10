In una giornata triste per il calcio inglese, ancora scosso dal dramma di Leicester, torna a parlare il campo. Alle 14.30, riparte il programma di Premier League col Chelsea di Maurizio Sarri impegnato sul campo del Burnley, grande rivelazione della passata stagione. I Blues sono ancora imbattuti da inizio campionato e, in attesa del posticipo di domani tra Manchester City e Tottenham, hanno la possibilità di salire al secondo posto alle spalle del Liverpool.



Alla stessa ora, l'Arsenal e Unai Emery mettono nel mirino la dodicesima vittoria consecutiva in gare ufficiali: dopo il blitz di Lisbona in Europa League, la tappa successiva è il campo del Crystal Palace, reduce da tre ko. Alle 17, tocca al Manchester United di José Mourinho che, dopo la battuta d'arresto in Champions League per mano della Juve, insegue contro un lanciatissimo Everton il terzo risultato utile di fila per proseguire la sua scalata in classifica.