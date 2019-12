Brighton-Bournemouth (calcio d'inizio alle ore 13.30) apre la ventesima giornata di campionato nella Premier League inglese.

Alle 16 l'Everton di Ancelotti è impegnato sul campo del Newcastle, mentre il Crystal Palace di Hodgson fa visita al Southampton e va in scena la sfida salvezza Watford-Aston Villa.



Alle 18.30 il Tottenham di Mourinho gioca in casa del Norwich ultimo in classifica, mentre il West Ham riceve il Leicester.

Alle ore 20.45 si chiude con il Manchester United in trasferta a Burnley.



Domenica sono in programma altri tre incontri: Arsenal-Chelsea, Liverpool-Wolverhampton e Manchester City-Sheffield United.