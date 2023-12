Prosegue la 17ª giornata di Premier League, aperta dal successo del Tottenham sul campo del Nottingham Forest, con cinque incontri in programma in questo sabato. Alle 16 il Manchester City prova a dare un segnale alle squadre in vetta e ospita un Crystal Palace in crisi di risultati. Allo stesso orario: il Chelsea, reduce da due sconfitte consecutive, se la vede con lo Sheffield United ultimo in classifica; scontro per l'Europa tra Newcastle e Fulham; il Luton Town cerca punti salvezza sul campo del Bournemouth.



Alle 18.30 l'Everton va a caccia della quarta vittoria consecutiva in casa del Burnley.