Al via la terza giornata di Premier League con sei partite in questo sabato. Si parte alle 13.30 con i campioni in carica del Manchester City, che danno la caccia al terzo successo consecutivo sul campo del Wolverhampton, reduce dal ko di Leicester.



Alle 16 quattro partire: l'Arsenal cerca i primi punti del campionato contro il West Ham, mentre la rivelazione Bournemouth vuole confermarsi in casa contro l'Everton. In campo anche Huddersfield-Cardiff e Southampton Leicester.



Alle 18.30 chiude il Liverpool: Klopp prova a restare a punteggio pieno, ospite di giornata ad Anfield il Brighton.