Si chiude la 4ª giornata di Premier League con gli ultimi tre appuntamenti del turno in programma in questa domenica. Si parte alle 15 con due match: il Liverpool cerca una vittoria per tenere il passo di City, Tottenham e West Ham e ospita l'Aston Villa, a caccia di punti per l'Europa; allo stesso orario Crystal Palace e Wolverhampton si affrontano per allontanarsi dalla zona calda della classifica.







Alle 17.30 il big match di giornata: l'Arsenal di Arteta se la vede con il Manchester United di ten Hag, squadre divise da un solo punto in classifica.