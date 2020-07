Torna in campo la Premier League, con la 35esima giornata di campionato. Due partite alle 13.30, dal sapore di salvezza. Il Norwich ospita il West Ham, con l'ultima in classifica, che ha vinto solo 5 partite in stagione, che ha ancora poche speranze di salvezza, ma deve vincere con gli Hammers, quintultimi a 31 punti, con 3 ko nelle ultime 5. In contemporanea, poi, il Watford, a pari punti col West Ham, che attende il Newcastle, salvo e senza più ambizioni.



Alle 16 il Liverpool, già campione, che apre le porte di Anfield al Burnley, in piena corsa per l'Europa. Alle 18.30, poi, il Chelsea, terzo in classifica, con 4 vittorie nelle ultime 5, va in casa dello Sheffield United, settimo e in striscia positiva da 3 partite. Infine, alle 21, il Manchester City, secondo in classifica, affronta il Brighton, alla ricerca degli ultimi punti salvezza.