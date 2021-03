In Inghilterra si gioca lae ad aprire le danze (alle 13.30) sarà una delle principali delusioni di questo campionato., che nell'ultimo turno ha fermato il Leicester; i Gunners arrivano proprio da un successo esterno contro le Foxes ma lontano da casa hanno raccolto appena 13 punti in 19 partite nel corso della stagione.Alle 16,(ha perso 8 delle ultime 9 partite)rilanciato dal recente successo sull'Aston Villa. E proprio la formazione allenata da Dean Smith torna in campo alle 18.30 per provare a rilanciare le proprie ambizioni europee contro il Wolverhampton.in chiara difficoltà e invischiato nella lotta per non retrocedere - 2 punti conquistati nelle ultime 4 giornate -, intenzionato a riappropriarsi del secondo posto in vista del derby di Manchester.