Bournemouth-Manchester United (calcio d'inizio alle ore 13.30) apre l'undicesima giornata di campionato nella Premier League inglese. Le due squadre arrivano a questa sfida appaiate al settimo posto in classifica con 13 punti insieme a Sheffield United e West Ham, oggi attesi da due turni interni rispettivamente contro Burnley e Newcastle alle 16.



Stesso orario di Brighton-Norwich e altri tre match. La capolista Liverpool fa visita all'Aston Villa, mentre i campioni in carica del Manchester City ricevono il Southampton. Gioca in casa pure l'Arsenal, opposto al Wolverhampton.



Poi alle ore 18.30 il Chelsea è impegnato sul campo del Watford, ultimo in classifica.

Domenica impegni in trasferta per Leicester e Tottenham rispettivamente con Crystal Palace ed Everton.